Highlights e gol Atalanta-Psg 1-2: Champions League quarti di finale (VIDEO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gli Highlights e i gol di Atalanta-Psg match valevole per i quarti di finale della Champions League 2019/2020. Incredibile beffa per i ragazzi di Gasperini che segnano la rete dell’1-0 grazie a Pasalic poi subiscono la tremenda rimonta dei francesi che con uno due pazzesco siglato Marquinhos e Choupo Mouting ribaltano tutto e approdano in semifinale. LE PAGELLE E I VOTI Leggi su sportface

SkySport : RONALDO sterza e va sul sinistro? 'Rete! Rete! Gol meraviglioso'? ? Al 60' sinistro di Ronaldo dalla distanza: Lope… - zazoomblog : HIGHLIGHTS Atalanta Psg: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Atalanta #azioni - Dalla_SerieA : Gli highlights di Spezia-ChievoVerona - - zazoomblog : DIRETTA ATALANTA PSG – Formazioni ufficiali e Risultato live Gol e Highlights - #DIRETTA #ATALANTA #Formazioni - ArturoDb72 : RT @NonSoloJuve: Gli highlights della stagione 2019/20 di #Arthur. Contiene un gol alla #Pirlo... ?????? -