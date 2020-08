Harry, romantica sorpresa per Meghan (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondo il giornale “Mirror” per festeggiare i 39 anni di Meghan a Los Angeles Harry ha preparato una cena con l’aiuto della suocera e ha fatto realizzare per la moglie un collier disegnato da lui. I dettagli di una serata speciale. Una giornata trascorsa in famiglia con il piccolo di casa, nella tenuta di Beverly Hills. Così Harry e Meghan avrebbero dato il la ai festeggiamenti per il 39esimoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

