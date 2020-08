Harry e Meghan comprano casa in segreto nell'esclusiva Santa Barbara: "Vogliono privacy" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Harry e Meghan comprano casa in gran segreto per avere “più privacy”. Il principe e la moglie, infatti, hanno acquistato una nuova dimora a Santa Barbara, in California, perché ad Hollywood non ci sarebbe abbastanza riservatezza. Lo rivela il New York Post, sottolineando che quello è il luogo in cui la coppia avrebbe scelto di mettere radici e di crescere il piccolo Archie.I duchi di Sussex vivrebbero già da settimane nella villa dell’esclusiva località californiana, dove abitano anche le amiche Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres. “Harry e Meghan vivono nella loro villa a Santa ... Leggi su huffingtonpost

