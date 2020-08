Harris parte all’attacco: “Trump distrugge tutto cio’ che tocca” (Di giovedì 13 agosto 2020) Non perde tempo Kamala Harris. Dal Delaware, dove si tiene il primo appuntamento ufficiale insieme a Joe Biden come candidati alla presidenza e vice presidenza degli Stati Uniti, Harris attacca Trump senza paura dove fa piu’ male al presidente in carica. Paragonandolo a Barack Obama. LEGGI ANCHE > Biden sceglie Harris: “Orgoglioso di averla al mio fianco” Harris attacca Trump su Covid ed economia “Trump ha ereditato da Barack Obama e Joe Biden la piu’ lunga crescita economica della nostra storia e, come tutto quello che ha ereditato, l’ha distrutta”. Cosi’ Harris attacca il presidente nel primo discorso da candidata democratica alla vicepresidenza. Un intervento duro e appassionato nel quale la senatrice della California ha ... Leggi su giornalettismo

marcodimaio : Un grosso in bocca al lupo da questa parte del mondo a Kamala Harris, prima donna afroamericana a correre come Vice… - LorenzoTonion : RT @Wikileaks_Ita: Il candidato Dem alla Vice Pres #USA2020 #KamalaHarris da una parte inveiva contro lo studio legale di Jeffrey #Epstein.… - TopoGig90377385 : RT @Wikileaks_Ita: Il candidato Dem alla Vice Pres #USA2020 #KamalaHarris da una parte inveiva contro lo studio legale di Jeffrey #Epstein.… - badicea : RT @Wikileaks_Ita: Il candidato Dem alla Vice Pres #USA2020 #KamalaHarris da una parte inveiva contro lo studio legale di Jeffrey #Epstein.… - Domenico_p6 : Certo che se Biden e Kamala Harris (figlia di emigranti) conquisteranno la Casa Bianca, MastroCiliegia non avrà un… -