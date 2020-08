Gtze dice no all’Inter Miami: vuole restare in Europa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mario Gotze rifiuta l’offerta dell’Inter Miami: l’ex Borussia Dortmund vuole continuare a giocare in Europa Mario Gotze ha rifiutato la proposta economica dell’Inter Miami di David Beckham e non giocherà nella Major League Soccer nel corso della prossima stagione. Come riportato dal Daily Mail, l’ex fantasista del Borussia Dortmund vuole restare in Europa e giocare ad alti livelli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

