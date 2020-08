Grillo “Ora scelte coraggiose, serve un piano industriale” (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' già parecchio tempo che non faccio video, che non voglio apparire, che sto in disparte perchè si dicono un sacco di cose e preferisco non essere mischiato a tutte le cose che si dicono oggi”. Così Beppe Grillo, in un video pubblicato sul suo blog.“Io ho fatto parte di un sogno che si è realizzato, il M5S, che oggi governa, partendo da un'idea di rete, di un movimento senza sedi, tesori, soldi. Dall'idea che la rete è l'intelligenza condivisa, la politica condivisa, la società del futuro sarà condivisa con la rete – aggiunge -. Da quello passerà qualsiasi cosa e noi ci perdiamo in discorsi completamente inutili, vuoti e senza senso. Adesso abbiamo un'opportunità di sostenere scelte coraggiose, adesso ci vuole del coraggio, ... Leggi su iltempo

Marcozanni86 : Ora, convertito (o uscito allo scoperto) al l€uropeismo piddino con tendenza auto-razzista, può continuare a coltiv… - f_girasole : RT @ChiodiDonatella: #RAGGIBIS PER I #ROMANI? COME IL #41BIS PER I #MAFIOSI. MA I #ROMANI NON MERITANO IL CARCERE DURO. La 'grande bellezz… - Silvergio2377 : RT @Thelma02559007: @beppe_grillo Daje?!!! Ma dopo che hai dato dei 'topi di fogna'ai Romani, ora pensi che sparando a cazzo una parola ro… - VarGioCo : RT @Thelma02559007: @beppe_grillo Daje?!!! Ma dopo che hai dato dei 'topi di fogna'ai Romani, ora pensi che sparando a cazzo una parola ro… - StockHudson1 : RT @Thelma02559007: @beppe_grillo Daje?!!! Ma dopo che hai dato dei 'topi di fogna'ai Romani, ora pensi che sparando a cazzo una parola ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo “Ora Regionali Liguria, Ferruccio Sansa: «Grillo è con me. Di Maio? Forse se l’è presa perché lo definivo gregario» Corriere della Sera