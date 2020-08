Grazie Atalanta, il sogno è bello anche così Il Psg passa con due gol negli ultimi tre minuti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si è sperato fino alla fine, perchè al 90’ l’Atalanta era in vantaggio 1 a 0 con il gol al 26’ di Pasalic. Complice l’infortunio a Freuler, Atalanta in dieci uominiprende due gol al 90’ e al 93’ e viene eliminata. Leggi su ecodibergamo

In vantaggio fino al 79', la squadra di Gasperini beffata da due gol francesi nel finale. I parigini sono i primi qualificati alle semifinali di Champions Dura fino all'89esimo il sogno dell'Atalanta ...I nerazzurri in vantaggio dal 27' al 90'. L'Atalanta ha inaugurato contro il Paris Saint Germain la Final Eight di Champions League che si gioca allo stadio Da Luz di Lisbona. I nerazzurri hanno butta ...