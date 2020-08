GP Spagna, Ferrari: nuovo telaio per la SF1000 di Vettel (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il GP di Spagna di F1 si corre domenica 16 agosto e si prevede un altro weekend difficile per la Ferrari . Il Circuit de Barcelona-Catalunya, durante i test invernali, aveva messo in mostra tutti i ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : #Vettel, la @ScuderiaFerrari annuncia il cambio del telaio sulla sua SF1000 #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP - borghi_claudio : @bozz_ferrari @m_spagna @CretellaRoberta Mai mettermi in bocca cose mai dette. Il governo aveva tutti i dati per d… - Automotoreit : Vettel e Leclerc sul Gp di Spagna: 'Ci aspettiamo tanto caldo.' - _Paolo_27 : @SmilexTech @spontonc @GiulyDuchessa @FUnoAT I cavalli intesi su questa PI? Cioè come ci fossero cavalli da 'sblocc… - Automotoreit : Nuovo telaio per Vettel in Spagna. La conferma di Simone Resta. -