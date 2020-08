GP Spagna 2020, anteprima ed orari TV (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il GP di Spagna è la sesta prova del campionato mondiale 2020 e si correrà sul classico circuito di Barcellona. Il circus è reduce dalla vittoria di Max Verstappen in quel di Silverstone dove l’olandese con una straordinaria gestione gomme è riuscito a beffare le due Mercedes. Proprio le frecce d’argento sono viste come le favorite su questa pista, anche per quello che si vide durante i test invernali dove Hamilton e Bottas riuscirono a stampare tempi inarrivabili per tutti. Ma Max Verstappen promette battaglia. In campionato il distacco ora è di 30 punti e senza il ritiro pesante dell’Austria ora la classifica sarebbe molto più corta. Per quanto riguarda la Ferrari, questa potrebbe rappresentare una pista favorevole alla rossa. L’aerodinamica sarà importante, così ... Leggi su sport.periodicodaily

