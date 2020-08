Governo pronto a tutto sul coronavirus: Ferragosto e poi nuovi divieti, torna l'incubo lockdown? A cosa andiamo incontro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il coronavirus circola ancora e il Governo si prepara a nuove misure in vista della salita della curva epidemica. Il ministro Francesco Boccia ha giá parlato con alcuni presidenti delle Regioni meta delle vacanze proprio per sollecitare una stretta con controlli e provvedimenti. L'avvertimento è stato esplicito: "Alzate il livello di vigilanza e imponete linee guida rigide altrimenti saremo costretti a intervenire su tutto il territorio". L'intenzione dell'esecutivo - spiega Il Corriere - è dunque di arrivare almeno a Ferragosto per monitorare i numeri dell'epidemia, la condizione dei nuovi malati, la tenuta delle strutture. Ma se l'andamento di questi giorni sarà confermato, si procederà con nuove regole e divieti. Tra questi ... Leggi su liberoquotidiano

Coronavirus, governo pronto a tutto: Ferragosto e poi nuovi divieti, torna l'incubo lockdown? A cosa andiamo incontro

Seconda ondata, 4 scenari per l'autunno: il piano del governo

