Governare Roma spaventa tutti, e così si spiana la strada a un secondo mandato di Virginia Raggi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Candidati cercasi disperatamente. A destra e a sinistra. È incredibile ma sembra che fare il sindaco di Roma faccia schifo a tutti. E non tanto per il rischio di perdere (Virginia Raggi è debolissima, per i Romani è un simbolo negativo) ma per il motivo opposto, il rischio di vincere. Lei, la sindaca, non ha niente da perdere e dunque ci prova; mentre i presunti sfidanti nicchiano, rinviano, non rispondono. E certo: vallo a trovare un politico/a che per 5000 euro al mese si prende una delle gatte da pelare più rognose della storia, Governare quell’enorme casino che è l’amministrazione capitolina, nella selva di interessi opachi e compiacenze inesorabili, fra le mani il volante dissestato della macchina di governo, in un panorama che alterna ... Leggi su linkiesta

Ettore_Rosato : Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) #Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che @italiaviva sar… - Giorgiolaporta : L’#omosessualitá è una malattia causata dai #vaccini. Ecco gli uomini che il #M5S ha messo a governare #Roma. Dove… - serebellardinel : RT @GiuseppePesce3: E poi cosa ? Saranno i cittadini Romani a sapere e decidere chi deve governare ROMA . - INGFiore2 : @gioatriz Continua il complotto per non governare #Roma... cit. @PaolaTavernaM5S - GiuseppePesce3 : E poi cosa ? Saranno i cittadini Romani a sapere e decidere chi deve governare ROMA . -