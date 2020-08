Gli uccelli: la scuola del film infestata dai fantasmi? (Di mercoledì 12 agosto 2020) La scuola di Bodega fu scelta da Sir Alfred Hitchcock, regista de Gli uccelli, entusiasta del fatto che apparentemnete fosse infestata dai fantasmi. La scuola di Bodega, in California, fu scelta dal celebre regista de Gli uccelli dopo un breve sopralluogo; la struttura all'epoca era nota per essere infestata dai fantasmi e, almeno secondo quanto riferito da molti membri del cast e della tropue e dell'intera produzione cinematografica, queste apparizioni continuarono anche durante le riprese. Secondo Tippi Hedren tutti quanti sul set erano spaventati a morte dalla scuola. L'attrice ha anche menzionato di aver avuto la sensazione che "l'edificio fosse immensamente popolato, anche se non c'era nessun o al suo interno". Alfred Hitchcock ... Leggi su movieplayer

