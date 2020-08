“Gli immigrati sono controllati, il rischio contagio viene dai giovani”. Le incredibili dichiarazioni di Sileri (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – Gli immigrati ospiti dei centri di accoglienza? Non costituiscono un pericolo per il diffondersi del contagio. Piuttosto, la minaccia arriva da chi arriva «in business class» o dai giovani che si divertono in discoteca. Se non fossero dichiarazioni del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, sarebbero un’ottima barzelletta. Invece l’ha detto sul serio, proprio nel giorno in cui a Milano si registrava un positivo in un centro di accoglienza (che ha fatto scattare la quarantena per tutti gli altri), e il focolaio di 73 clandestini contagiati al centro di Pozzallo faceva impennare l’indice di contagio in Sicilia. Altro che movida vacanziera. La pestilenza viaggia in business class Il vero problema per Sileri, intervenuto ad ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : Mentre gli sbarchi continuano senza sosta ed emergono altri 64 immigrati positivi nell'hotspot di Pozzallo, il mini… - AMorelliMilano : #SICILIA NEL CAOS! 18 immigrati sono fuggiti dall’hotspot di Messina, mentre a Pozzallo sono quaranta quelli che ha… - repubblica : Caporalato in Puglia, sfuttavano gli immigrati nei campi per 3,80 euro l'ora: arrestati 3 imprenditori - stefano_gatto97 : RT @matteosalvinimi: Mentre gli sbarchi continuano senza sosta ed emergono oltre 70 immigrati positivi nell'hotspot di Pozzallo, il ministr… - AnnaLu68097816 : RT @matteosalvinimi: Mentre gli sbarchi continuano senza sosta ed emergono oltre 70 immigrati positivi nell'hotspot di Pozzallo, il ministr… -

Ultime Notizie dalla rete : “Gli immigrati Migranti: Nissoli (Fi), 'governo li preferisce ad italiani all'estero' Affaritaliani.it