Giulia Lupo, la senatrice grillina che guida l’auto senza assicurazione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – Tutti indignati per i parlamentari che hanno chiesto il bonus da 600 euro? Giustamente, ma non è l’unico episodio imbarazzante destinato a sgualcire la pennichella estiva dei politici italiani. Perché quanto rivelato da La Verità susciterà non pochi grattacapi per gli sciamani grillini che si appellano al totem dell’onestà. Sì perché la senatrice M5S Giulia Lupo, sarebbe stata pizzicata alla guida di un auto senza assicurazione. La vicenda risale allo scorso 2 giugno, quando la parlamentare grillina ha avuto un incidente automobilistico a Marina di Ragusa mentre stava conducendo la vettura del padre. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, la Lupo avrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale

