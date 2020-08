Giulia De Lellis ha una storia con l’amico di Andrea Damante? Il gossip bomba (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Andrea Damante, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi in edicola da oggi, ha confermato la crisi con Giulia De Lellis, svelando di essersi preso una pausa dalla fidanzata dopo il ritrovato amore nel periodo della lunga quarantena. Giulia De Lellis ha una storia con l’amico di Andrea Damante? Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare... L'articolo Giulia De Lellis ha una storia con l’amico di Andrea Damante? Il gossip bomba (FOTO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Andrea Damante, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi in edicola da oggi, ha confermato la crisi con Giulia De Lellis, svelando di essersi preso una pausa dalla fidanzata dopo il ritrovato amore nel ...Qualche giorno fa Giulia de Lellis, commentava le notizie in merito a una presunta crisi con Andrea Damante, dicendo che non c’era nulla di vero. Parlava di un momento un po’ particolare e di una tris ...