Giulia de Lellis e Andrea Damante si prendono, di nuovo, una pausa: la confessione su Chi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Qualche giorno fa Giulia de Lellis, commentava le notizie in merito a una presunta crisi con Andrea Damante, dicendo che non c’era nulla di vero. Parlava di un momento un po’ particolare e di una tristezza che entrambi stavano provando, senza entrare nel merito. Dopo giorni di lontananza però, i fans della coppia, hanno continuato a sospettare che le cose non stessero andando nel migliore dei modi, anche perchè sembrava che le frecciatine social, non mancassero ( come quella di Andrea Damante che fa notare di essere con la sua di famiglia in Sicilia per il matrimonio, e Giulia da sola al compleanno della piccola Matilde con tutti i suoi cari). A complicare le cose ci aveva pensato anche la sorella di Giulia de ... Leggi su ultimenotizieflash

Qualche giorno fa Giulia de Lellis, commentava le notizie in merito a una presunta crisi con Andrea Damante, dicendo che non c’era nulla di vero. Parlava di un momento un po’ particolare e di una ...

Per Fabrizio Corona il talento non conta più così tanto oggi come oggi. Nell’intervista concessa a Chi ha parlato di numerosi personaggi famosi come Giulia De Lellis e Andrea Damante. Per l’ex re dei ...

