Giorgia Meloni, “la sirena tricolore”: la leader di Fratelli d’Italia in copertina su Novella 2000 (Di mercoledì 12 agosto 2020) “La sirena tricolore”. Così titola Novella 2000, dedicando la copertina dell’ultimo numero a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia è stata immortalata in spiaggia, mentre prende il sole con indosso un costume da bagno intero tricolore. Sorridente e con il telefono cellulare in mano, la politica si mostra in veste inedita durante le sue vacanze. Quest’anno ha scelto come meta le Marche e la Puglia, “dove da sempre va con la famiglia”. Giorgia Meloni non è l’unica parlamentare a conquistare le copertine dei giornali di gossip: ci sono anche Maria Elena Boschi, di Italia Viva, e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che ... Leggi su ilfattoquotidiano

