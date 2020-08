Gianluigi Nuzzi: "Nadia Toffa rimarrà per sempre. Una vera icona che parla il linguaggio della verità" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nadia Toffa, la giornalista e la protagonista di inchieste coraggiose per la trasmissione Le Iene, grazie alla bravura professionale, all’immediata simpatia e autenticità, si è imposta all’attenzione di milioni di persone, giovani e meno giovani. La malattia che l’ha colpita, l’ha avvicinata alla sofferenza di tanti malati che hanno potuto rispecchiarsi in lei e sentirsi meno soli e più capiti. Non l’ha mai nascosta e per questo qualcuno ha provato anche a criticarla, ma lei ha sempre reagito a testa alta e con dignità, annientando tutti persino con il suo silenzio. Il 13 agosto del 2019 quella malattia l’ha portata via e a distanza di un anno, saranno in tanti ad omaggiarla, a cominciare dai suoi amici e colleghi de Le Iene che la ricorderanno con una puntata speciale - ... Leggi su huffingtonpost

alcinx : RT @HuffPostItalia: Gianluigi Nuzzi: 'Nadia Toffa rimarrà per sempre. Una vera icona che parla il linguaggio della verità' - lupetto030 : RT @HuffPostItalia: Gianluigi Nuzzi: 'Nadia Toffa rimarrà per sempre. Una vera icona che parla il linguaggio della verità' - 9Roby11 : RT @HuffPostItalia: Gianluigi Nuzzi: 'Nadia Toffa rimarrà per sempre. Una vera icona che parla il linguaggio della verità' - HuffPostItalia : Gianluigi Nuzzi: 'Nadia Toffa rimarrà per sempre. Una vera icona che parla il linguaggio della verità' - GiuseppeBrandon : ROSA E OLINDO: REI PER CASO ROSA, OLINDO E QUEL CHE NON TORNA SULLA STRAGE DI ERBA - GIANLUIGI NUZZI AFFONDA IL CO… -