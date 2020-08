Giacomo Gianniotti su Grey’s Anatomy 17: “Sarà la rinascita di DeLuca” (Di mercoledì 12 agosto 2020) La pandemia da Coronavirus porrà nuove e inevitabili sfide ai protagonisti di molti medical drama, e Grey's Anatomy 17 non farà eccezione. La showrunner Krista Vernoff ha già promesso all'EW che ci sarà spazio per la gioia e il divertimento dell'essere medici in quarantena lontani dall'ospedale, e in una recente intervista all'ET Giacomo Gianniotti ha confermato che lo scenario della prossima stagione non sarà sempre o solo influenzato dalla tragicità di questa situazione. Al contrario, ha anticipato svolte interessanti e motivanti anzitutto per il suo personaggio, Andrew DeLuca: Grey's Anatomy 17 inizierà con un salto temporale di un mese e mezzo, un po' oltre il punto in cui ci siamo fermati nella scorsa stagione. Potrebbero esserci dei flashback e dei riferimenti ... Leggi su optimagazine

