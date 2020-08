Ghoulam saluta Callejon: “Sei e sarai sempre unico e inarrivabile” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Faouzi Ghoulam ha salutato Josè Maria Callejon con un bellissimo post su Instagram. Lo definisce un modello da imitare ed un esempio da seguire. E scrive: “sei e sarai sempre unico e inarrivabile”. L’algerino ringrazia il compagno per tutti i suoi insegnamenti e di fronte a lui si toglie il cappello, dicendosi orgoglioso della loro amicizia. Visualizza questo post su Instagram Ogni partita, ogni allenamento. Sei stato il modello da imitare, l’esempio da seguire. Ma sei e sarai sempre unico e inarrivabile. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Chapeau, José María Callejón Sono orgoglioso della nostra amicizia Chaque match, chaque ... Leggi su ilnapolista

