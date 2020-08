GF Vip: Antonella Elia opinionista? Il marito di Fernanda Lessa è una furia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il marito di Fernanda Lessa “nemica” della Elia si dice disgustato dalla scelta di Signorini di avere Antonella come opinionista. “E’ una protetta” L’ipotesi di Antonella Elia accanto a Signorini e a Pupo ha già provocato le prime polemiche: Luca Zocchi lascia frecciate al conduttore che la vuole con sé nonostante “la brutta figura a Temptation”. Antonella Elia ha conquistato la fiducia del pubblico L’ipotesi di AntonellaArticolo completo: GF Vip: Antonella Elia opinionista? Il marito di Fernanda Lessa è una ... Leggi su solodonna

Notiziedi_it : Il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia opinionista al GF Vip 5 - StephanyeLuongo : RT @napoliforever89: La queen ,ormai antonella volto mediaset????,alla faccia dei suoi haters e degli ex inquilini vip da patrik marito di fe… - marcamoly : Antonella Elia torna al GfVip nel ruolo di opinionista affianco a Pupo. Alfonso Signorini ha voluto l'Elia nella tr… - LuciaFerraroEM : RT @GiusCandela: Mediaset ufficializza: 'Grande Fratello Vip torna da settembre in prima serata su Canale 5. Al timone del reality il confe… - infoitcultura : Antonella Elia e Pupo opinionisti di GFVIP - Grande Fratello VIP | GFVIP 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Antonella

Il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia opinionista al GfVip: "È protetta come pensavamo" La prossima edizione del Grande Fratello Vip si avvicina e così anche le prime polemiche. A far disc ...My sunset, scrive Raffaella Fico nella didascalia. Due foto di un tramonto suggestivo a Mykonos. Ma più del sole che fa capolino su un mare da sogno, i fans sono rimasti rapiti per il lato B della sho ...