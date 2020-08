Genoa, supporto per l’Atalanta: “In Champions tifiamo l’Italia”. Tifosi contrariati (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Genoa ha divulgato su Twitter un post di supporto dedicato all’Atalanta, splendida realtà del calcio italiano che dovrà vedersela contro il Paris Saint-Germain di Neymar, in occasione dei quarti di finale della Champions League 2019/2020. Il club ligure ha pubblicato una foto risalente alla sfida Atalanta-Genoa, con annessa descrizione eloquente: “Questa sera noi tifiamo Italia“. Non tutti i Tifosi Genoani hanno però apprezzato il sostegno della società ai rivali bergamaschi, facendo notare la quasi totale assenza di italiani nella rosa atalantina. 🇮🇹 Questa sera noi tifiamo Italia! #AtalantaPSG pic.twitter.com/DBnkZ5KOxs — Genoa CFC (@GenoaCFC) ... Leggi su sportface

sportface2016 : Il #Genoa tifa #Atalanta...ma i tifosi non sembrano esser d'accordo -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa supporto Genoa, il messaggio per l'Atalanta: "Questa sera noi tifiamo Italia" GianlucaDiMarzio.com Genoa, obiettivo serenità. Italiano favorito per la panchina

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Spenti i riflettori della prima offerta d’acquisto del Genoa, rientrato l’eco mediatico della notizia diffusa da ogni mezzo di comunicazi ...

Faggiano chiamato alla prima scelta: Nicola o cambio tecnico

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. San Lorenzo è, per tradizione, la notte delle stelle cadenti. E chissà quanti tifosi del Genoa, stanotte, rivolgeranno un pensiero alla p ...

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Spenti i riflettori della prima offerta d’acquisto del Genoa, rientrato l’eco mediatico della notizia diffusa da ogni mezzo di comunicazi ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. San Lorenzo è, per tradizione, la notte delle stelle cadenti. E chissà quanti tifosi del Genoa, stanotte, rivolgeranno un pensiero alla p ...