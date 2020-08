Gemelle Siamesi: prima e dopo, l'incredibile storia di Abby e Brittany Hensel (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le ritroveremo questa sera in prima serata su Real Time, cresciute e pronte a raccontarci molto di più della loro vita degli ultimi anni. Stiamo parlando delle due Gemelle Siamesi Abby e Brittany Hensel, originarie di Carver Country, nel Minnesota, e che a breve compiranno 30 anni. Abby e Brittany, unite dalla nascita, vivono letteralmente attaccate l'una all'altra senza separarsi mai. Condividono la stragrande maggioranza degli organi, ma posseggono due cuori, e riescono a muovere un braccio e una gamba a testa. Questa sera approderà sul canale 31 del digitale il docu-reality Gemelle Siamesi: prima e dopo, e sarò proprio così, con inizialmente tre ... Leggi su blogo

