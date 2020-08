Gasperini: “L’Italia tiferà per noi? Sì, non possiamo deludere” – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain: «noi siamo la dimostrazione che anche una squadra senza un particolare blasone europeo può comunque fare bene e raggiungere dei traguardi, magari attingendo al gioco e alle idee, alla voglia di fare e giocare. Queste doti sono risorse illimitate, penso che alla gente possa piacere molto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

