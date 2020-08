Gargano, rubano soldi e documenti a coppia di turisti della Repubblica Ceca (Di mercoledì 12 agosto 2020) FOGGIA - Una coppia della Repubblica Ceca in luna di miele è stata derubata l'altro giorno delle valige con denaro e documenti mentre erano in villeggiatura a Torre Mileto, sul Gargano. A quanto si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Gargano, rubano soldi e documenti a coppia di turisti della Repubblica Ceca -

Ultime Notizie dalla rete : Gargano rubano

La Gazzetta del Mezzogiorno

FOGGIA - Una coppia della Repubblica Ceca in luna di miele è stata derubata l’altro giorno delle valige con denaro e documenti mentre erano in villeggiatura a Torre Mileto, sul Gargano. A quanto si ap ...Mentre la coppia stava ammirando il tramonto nei pressi della torre aragonese, qualcuno ha rubato denaro e borse nella loro auto. In aiuto della coppia e' intervenuta un'associazione di protezione civ ...