Gargano: alcool ai minori, servizio senza mascherine fra le violazioni contestate a vario titolo a sedici denunciati Carabinieri: pericolosa abitudine fra i giovanissimi, i coltelli a serramanico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Nelle serate e le notti del week end dell’8 e 9 agosto, nei luoghi turistici della movida, la Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano ha svolto una serie di controlli, per verificare nei locali pubblici il rispetto delle norme anticovid ed il divieto di somministrare gli alcolici ai minori, individuare gli illegali possessori di armi, contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio degli stupefacenti ed assicurare ai villeggianti ed alla comunità garganica tranquillità e sicurezza, attraverso la verifica del rispetto delle norme “salvavita” del Codice della Strada. I Carabinieri per tutelare la sicurezza dei frequentatori della zona del Gargano, perlustravano in particolare i luoghi di ... Leggi su noinotizie

