Garante Privacy apre istruttoria su vicenda bonus covid (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – In relazione alla vicenda del cosiddetto bonus covid partite Iva, il Garante per la protezione dei dati personali questa mattina ha inviato una richiesta di informazioni all’Inps e ha aperto una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’Istituto rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse. Il Garante chiede all’Inps di conoscere, in particolare, “quale sia la base giuridica del trattamento effettuato sui dati personali dei soggetti interessati; l’origine e tipi di dati personali trattati, riferiti alla carica di parlamentare e amministratore locale e regionale; le modalità con cui è stato effettuato il trattamento, con specifico riguardo all’operazione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

