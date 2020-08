Galli perplesso: 'Sul vaccino dichiarazioni politiche o finanziarie ma non scentifiche' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Parole vere e una analisi lucida dei fatti: sui vaccini "siamo in una situazione ancora molto da definire e non vorrei dire confusa. Qui siamo alle dichiarazioni, da una parte e dall'altra, che hanno ... Leggi su globalist

Parole vere e una analisi lucida dei fatti: sui vaccini "siamo in una situazione ancora molto da definire e non vorrei dire confusa. Qui siamo alle dichiarazioni, da una parte e dall’altra, che hanno ...

Vaccino per il coronavirus, la Russia ci arriva prima. Putin: "registrato Sputnik, primo vaccino contro Covid"

Alla fine a trovare il vaccino contro il Covid-19 è stata la Russia. A darne annuncio nella mattinata di oggi il presidente Vladimir Putin, che ha dichiarato: "stamattina per la prima volta al mondo è ...

