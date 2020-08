Furbetti del bonus: perché non credo alla teoria dello scandalo pilotato da Tridico e M5S (di L. Telese) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Curiosamente mi sono fatto, sulla storia dei cosiddetti “Furbetti del bonus”, delle opinioni molto diverse da quelle che continuo a leggere sui giornali in queste ore. Primo punto: il coro degli auto-giustificanti è patetico e grottesco. Se dovete difendervi così, ragazzi, meglio tacere. Ieri – per fare un esempio – ho intervistato a In Onda il dottor Ubaldo Bocci, ex candidato del centrodestra a Firenze, che per difendersi dalle accuse di sciacallaggio ha inventato una teoria a dir poco creativa: lui non ha chiesto il sussidio per se stesso, dice, ma lo ha fatto per dimostrare che il sistema era bacato e non funzionava. La richiesta del bonus, dunque “era una mossa per far capire quanto assurda fosse quella legge, e quanto fosse facile ottenere il ... Leggi su tpi

