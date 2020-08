Furbetti del bonus: ok del Garante ai nomi (Di mercoledì 12 agosto 2020) bonus partite Iva, governo pronto ai ripariIl Garante: «Privacy non è un ostacolo alla pubblicazione dei dati»Il Garante apre un'istruttoria sull'Inpsbonus partite Iva, governo pronto ai ripariTorna su È una bomba fatta scoppiare in piena estate quella dei parlamentari che hanno richiesto e ottenuto dall'Inps il bonus partite Iva durante l'emergenza covid. Da una lato continua la ricerca dei nomi dei parlamentari. Nessuno tra loro ha deciso di autodenunciarsi; alcuni consiglieri comunali invece hanno ammesso di aver preso il bonus, imputandolo come un errore del commercialista. Fatto sta che il Governo è pronto ai ripari con una norma retroattiva per la restituzione dei fondi, anche per consiglieri regionali e sindaci delle metropoli. ... Leggi su studiocataldi

