Furbetti del bonus Inps, la Lega sospende due deputati: 'Hanno percepito i 600 per le partite Iva'. Ecco chi sono (Di mercoledì 12 agosto 2020) Furbetti del bonus Inps, la Lega sospende Elena Murelli e Andrea Dara: 'Hanno percepito i 600 per le partite Iva' . ' Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il ... Leggi su leggo

