Furbetti del bonus, Fico ha deciso: «Nelle prossime ore Tridico in commissione Lavoro». L’audizione fissata venerdì (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alla fine la decisione è arrivata. Fonti di Montecitorio fanno sapere che «Nelle prossime ore» il presidente dell’Inps Pasquale Tridico sarà convocato in commissione Lavoro e lì «sarà dunque possibile per i deputati fare tutte le domande che ritengono al presidente Tridico sull’erogazione dei bonus, e dunque anche eventualmente sui nomi dei parlamentari beneficiari». L’appuntamento è fissato per venerdì alle 12. La decisione su come affrontare il bonus gate è arrivata dopo consultazioni durate tutta la giornata, interamente dedicate al caso dei nomi dei deputati che hanno beneficiato del bonus previsto dal governo in piena emergenza ... Leggi su open.online

M5S_Camera : Furbetti del bonus: in Veneto la Lega ha mentito due volte - M5S_Camera : Gli onorevoli furbetti del bonus rendano conto ai propri elettori - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - Lucia39134555 : RT @GregoriodeFalco: Egitto, Libia, Niger, Yemen, Bielorussia... Una situazione internazionale delicata, ma dalla Farnesina nessuna dichiar… - VienDalMare84 : RT @val_ciarambino: Sui furbetti del bonus Covid in Campania la politica tace. Non una parola da De Luca, da Caldoro, dagli assessori e dai… -