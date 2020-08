Furbetti dei 600 euro, Salvini: “Sospeso chi ha preso il bonus. E non verrà ricandidato” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – “Ho già dato indicazioni che i parlamentari della Lega coinvolti nella vicenda dei bonus Iva siano sospesi e non possano essere ricandidabili“. E’ quanto dichiarato da Matteo Salvini ad Agorà, su Rai3. “Se qualcuno sbaglia in casa mia io sono inflessibile. Mi auguro che anche gli altri partiti politici siano egualmente fermi per dare un segnale di rispetto“, ha poi precisato il leader del Carroccio. Una presa di posizione netta e per certi versi quasi inevitabile, considerato il ciclone che da ieri si è abbattuto sulla Lega dopo che su Repubblica e Fatto Quotidiano sono iniziati a circolare i nomi dei presunti parlamentari leghisti che avrebbero chiesto il bonus da 600 euro previsto dal governo per partite Iva e lavoratori autonomi durante il ... Leggi su ilprimatonazionale

