Frusta, katana e mazza da hockey, così due magrebini massacrano tre giovani a Cagliari (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cagliari, 12 ago – Si sono aperte le porte del carcere per due autori di una sanguinosa aggressione a colpi di mazze da hockey, katane e frustini sardi ai danni di alcuni giovani Cagliaritani, avvenuta il 2 agosto scorso a Quartu Sant’Elena. A finire in manette, secondo quanto riportato da Unionesarda, un 20enne algerino e un 30enne di origini marocchine, che sentendosi braccati, si stavano nascondendo in un casolare nelle campagne dell’agro di Sinnai. Una volta «stanati» dagli agenti, i due hanno cercato di darsela a gambe, ma senza successo: i due sono stati fermati per le molteplici lesioni, al volto e in punti vitali, provocate alle vittime il giorno dell’aggressione. Dovranno rispondere dei reati di lesioni aggravate in concorso, il porto abusivo di armi proprie e di oggetti ... Leggi su ilprimatonazionale

