Frittelle di zucchine e ricotta super veloci: al forno o in padella! (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non sapete come fare mangiare ai vostri bambini le verdure? Ecco la ricetta per cucinare delle buonissime Frittelle di zucchine e ricotta, semplicissime e gustose. Ingredienti per fare le Frittelle di zucchine e ricotta Per preparare delle buonissime Frittelle di zucchine e ricotta, vi serviranno: 500 grammi di zucchine 200 grammi di ricotta 150 grammi di semola rimacinata di grano duro 75 grammi di formaggio grattugiato 50 ml di latte (va bene anche il latte di soia) 15 ml di olio extravergine di oliva 7 grammi di lievito istantaneo per preparazioni salate 1 uovo intero Un pizzico di sale fino ed un pizzico di pepe nero. Le dosi sono per circa 12 Frittelle. Come cucinare le ... Leggi su pianetadonne.blog

Maxsoit : Frittelle di zucchine e ricotta - LacucinadiMara : Frittelle di zucchine e fiori come le faceva la nonna - Tizitizi11 : Eccolo il mio apericena preferito santero 958 frittelle di zucchine e fiori di zucca.... Ehh.. ?? ?? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Frittelle zucchine Frittelle di zucchine e ricotta super veloci: al forno o in padella! NonSoloRiciclo Frittelle vegetariane di zucchine e carote, estive e leggere

Le frittelle di zucchine e carote sono un secondo piatto a base di verdure davvero sfizioso e genuino. Anche i bambini le adorano sia nella versione fritta che in quella al forno. Saranno un successon ...

Festival Internazionale dello street food 2020 a Praia a Mare: stand e truck dal mondo

Magazine - Riparte la quarta edizione del Festival Internazionale dello street food, il più importante circuito in Italia, dopo il blocco a causa del lock down per la pandemia del Covid 19. Da venerdì ...

Le frittelle di zucchine e carote sono un secondo piatto a base di verdure davvero sfizioso e genuino. Anche i bambini le adorano sia nella versione fritta che in quella al forno. Saranno un successon ...Magazine - Riparte la quarta edizione del Festival Internazionale dello street food, il più importante circuito in Italia, dopo il blocco a causa del lock down per la pandemia del Covid 19. Da venerdì ...