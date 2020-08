Fred De Palma senza mascherina durante una serata a Gallipoli, si scatena la polemica (Di mercoledì 12 agosto 2020) durante la serata a Gallipoli di Fred De Palma interviene il sindaco, la serata si è svolta senza mascherine e senza distanza di sicurezza Continuano ad esserci malumori per le misure anti-Covid e non in tutti i posti vengono rispettati. In particolare nei locali all’aperto le cose tendono a sminuire e la gente raramente indossa le protezioni. Nelle ultime ore a scatenare le polemiche è stato un evento che si è tenuto a Gallipoli. Ospite della serata alla discoteca Praja era Fred De Palma. In molti si sono radunati per ascoltare il cantante, che ha un folto seguito. Diciamo che le persone presenti alla serata erano ... Leggi su kontrokultura

naru_oliveira : @betancourth_de Francesco gabbani and Fred de palma. - naru_oliveira : @gulfspedygress Francesco gabbani and Fred de palma. - ilydm_ : @livefghs_ ANA MENA FEAT FRED DE PALMA - HO VOGLIA DI ANDARE IN GIRO FINO ALL'ALBA PER LA NOTTE. SARÀ UN TORMENTONE… - soffiamisulcuor : ' Per venirti incontro Avrei corso sulle acque Per darti il mondo L'avrei tolto dalle mappe ' - Fred De Palma - ChaosMoogle : RT @radionorba: Definitivamente le bimbe di Fred De Palma?? #BattitiLive2020 #Battitilivetogether @freddepalma -

Ultime Notizie dalla rete : Fred Palma Fred De Palma: età altezza e fidanzata, nome vero, Battiti Live 2020 The Italian Times Perché le folle in discoteca sono permesse e ai concerti no? Il caso di Gallipoli

La folla in discoteca sì. I concerti no. I concerti sopra le mille persone sono cancellati perché sono considerati assembramenti. Però se lo stesso artista va in discoteca con due-tremila persone amma ...

Francesca Michielin: ‘per scrivere canzoni si deve vivere’

Aveva solo 16 anni Francesca Michielin quando vinse X-Factor nel 2011. Adesso, quasi dieci anni dopo, è al quarto disco dopo ‘Riflessi di me’ del 2012, ‘di20’ del 2014 e ‘2640’ del 2017. ‘FEAT’ pubbli ...

La folla in discoteca sì. I concerti no. I concerti sopra le mille persone sono cancellati perché sono considerati assembramenti. Però se lo stesso artista va in discoteca con due-tremila persone amma ...Aveva solo 16 anni Francesca Michielin quando vinse X-Factor nel 2011. Adesso, quasi dieci anni dopo, è al quarto disco dopo ‘Riflessi di me’ del 2012, ‘di20’ del 2014 e ‘2640’ del 2017. ‘FEAT’ pubbli ...