Francesco Facchinetti “sono inc*****o come una bestia”: lo sfogo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il famoso ed amato Francesco Facchinetti, il figlio di Roby dei Pooh, si lascia andare ad uno sfogo amaro tra le stores Instagram, tuonando: “prima ero in un posto, con me c’era un personaggio famoso…” Francesco Facchinetti (fonte foto: GettyImages)Sempre più popolare e seguito su Instagram, il noto figlio di Roby dei Pooh, l’amato Francesco Facchinetti, si lascia andare ad un intenso sfogo, condividendo la sua riflessione con tutti coloro che lo seguono con passione sul social network. Il conduttore televisivo, cantante e disc jockey italiano infatti racconta tra le stories un aneddoto, svelando un episodio a cui lui stesso ha assistito e che ha suscitato la sua ira che diffonde a ... Leggi su chenews

infoitcultura : FRANCESCO FACCHINETTI, VIDEO LADRI IN CASA/ 'Se minacci chi amo, pronto a uccidere' - infoitcultura : Furto nella casa di Francesco Facchinetti [Video] - infoitcultura : Il video shock dei ladri in casa di Francesco Facchinetti - infoitcultura : Ladri in casa di Francesco Facchinetti: “Eccoli, ero pronto a uccidere” - gigi695 : Ladri in casa di Francesco Facchinetti: 'Eccoli, ero pronto a uccidere' - Bergamo News -