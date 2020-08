Francesco Facchinetti, ladri in casa: il furto in diretta tv. “Io armato, se minacci la mia vita ti faccio fuori” [VIDEO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Francesco Facchinetti vittima di un furto nella sua villa Un furto trasmesso in diretta televisiva ha acceso una serie di dibattiti. Ma ad attirare l’attenzione è il fatto che il protagonista è Francesco Facchinetti, figli dell’ex leader dei Pooh e noto produttore. Quest’ultimo un po’ di tempo fa è stato vittima di un furto da parte di alcuni ladri. Dei malviventi si sono intrufolati nell’abitazione del professionista che si trova a Mariano Comense mentre lui con la moglie Wilma Faissol e i loro bambini vi erano all’interno. Il fatto increscioso è stato trasmesso su Real Time dove di solito va in onda il documentario ‘The Facchinettis’, nella ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : FRANCESCO FACCHINETTI, VIDEO LADRI IN CASA/ 'Se minacci chi amo, pronto a uccidere' - infoitcultura : Furto nella casa di Francesco Facchinetti [Video] - infoitcultura : Il video shock dei ladri in casa di Francesco Facchinetti - infoitcultura : Ladri in casa di Francesco Facchinetti: “Eccoli, ero pronto a uccidere” - gigi695 : Ladri in casa di Francesco Facchinetti: 'Eccoli, ero pronto a uccidere' - Bergamo News -