Francesco: 'Combattere il coronavirus ma anche le conseguenze sociali che ha provocato' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il mondo delle lottare contro le malattie ma anche per una società che non lasci indietro gli ultimi. Le due bgattaglie vanno combattute insieme. "Il coronavirus va combattuto dal punto di vista ... Leggi su globalist

luciabrascafma : RT @acistampa: 'Il #COVID19 non è l’unica malattia da combattere, ma la pandemia ha portato alla luce patologie sociali più ampie. Una di q… - globalistIT : Francesco: 'Combattere il coronavirus ma anche le conseguenze sociali che ha provocato' - antonello_fresu : RT @acistampa: 'Il #COVID19 non è l’unica malattia da combattere, ma la pandemia ha portato alla luce patologie sociali più ampie. Una di q… - ziolions4219 : RT @acistampa: 'Il #COVID19 non è l’unica malattia da combattere, ma la pandemia ha portato alla luce patologie sociali più ampie. Una di q… - LIDAMUGNAI : RT @acistampa: 'Il #COVID19 non è l’unica malattia da combattere, ma la pandemia ha portato alla luce patologie sociali più ampie. Una di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Combattere Covid, Papa: "Non è unica malattia, bisogna combattere patologie sociali Adnkronos Coronavirus, Papa: "Senza la cura degli ultimi il mondo non guarisce"

CITTÀ DEL VATICANO - "La pandemia ha messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili e interconnessi. Se non ci prendiamo cura l'uno dell'altro, a partire dagli ultimi, da coloro che sono maggiormente ...

Papa Francesco: senza cura degli ultimi il mondo non guarisce

All’udienza generale, il Pontefice ha insistito a più riprese, a braccio, sul concetto di «armonia» creata da Dio e violata dall’egoismo Città del Vaticano. «Se non ci prendiamo cura l’uno dell’altro, ...

CITTÀ DEL VATICANO - "La pandemia ha messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili e interconnessi. Se non ci prendiamo cura l'uno dell'altro, a partire dagli ultimi, da coloro che sono maggiormente ...All’udienza generale, il Pontefice ha insistito a più riprese, a braccio, sul concetto di «armonia» creata da Dio e violata dall’egoismo Città del Vaticano. «Se non ci prendiamo cura l’uno dell’altro, ...