Francesca Pascale e Paola Turci, rivelazioni Luxuria: le foto e Berlusconi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le foto in barca di Francesca Pascale e Paola Turci hanno fatto il giro della rete e non si parla che del rapporto che le due, l'ex di Silvio Berlusconi e la cantante ex maestra di Amici, hanno instaurato. Cosa le lega? Un sentimento forte? Oppure poco più che una semplice amicizia? Tante le domande …

Il mio rapporto con Francesca Pascale è partito a suon di verbali delle forze dell'ordine e carte bollate. Anni or sono la allora primadonna di Arcore mi querelo' per diffamazione poiché scrissi, prop ...

