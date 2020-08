Francesca Pascale, altro siluro. Dopo la lesbo-paparazzata, "l'amico" Dandolo la frega: "Ecco la lettera che non ha avuto il coraggio di spedire a Marina" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo la paparazzata killer in barca con Paola Turci (Senza veli e bacio molto intimo), la lettera mai spedita a Marina Berlusconi. Per Francesca Pascale è in arrivo un'altra bomba. La sgancia Alberto Dandolo, piccantissimo reporter di gossip di Oggi (che ha pubblicato le foto) e di Dagospia, assai addentro al mondo LGBT di cui la Pascale farebbe parte. "Il mio rapporto con Francesca Pascale è partito a suon di verbali delle forze dell'ordine e carte bollate - ricorda -. Anni or sono la allora primadonna di Arcore mi querelò per diffamazione poiché scrissi, proprio su questo disgraziato sito, di una sua furibonda lite con una ex assistente di Berlusconi, tal Alessia Ardesi, ... Leggi su liberoquotidiano

stanzaselvaggia : Perché mi piacciono Francesca Pascale e Paola Turci. - HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - LaPiKkO : - blogtivvu : L'outing di Dandolo: 'Francesca Pascale condivideva con Silvio Berlusconi l'amore per le donne, è stato il suo unic… -