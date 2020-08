Frana in provincia di Sondrio, muoiono una coppia e una bambina (Di giovedì 13 agosto 2020) Un fiume di fango e detriti nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, ha travolto un'auto con quattro persone a bordo, due adulti e due bambini, che viaggiava sulla strada che da Chiesa in Valmalenco porta a Chiareggio, località turistica della Valtellina. I due adulti, un uomo e una donna di 41 anni, sono deceduti insieme alla bambina mentre il bambino di 5 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo in codice rosso. Nella Frana è rimasto ferito anche un altro uomo, di 49 anni, che viaggiava a bordo di un'altra automobile: per lui trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Lecco.La Frana si è staccata intorno alle 17 dopo che un violento temporale si era abbattuto sulla zona, trascinando l'auto su cui viaggiavano le vittime in un torrente. Sul posto sono al lavoro ... Leggi su ilfogliettone

