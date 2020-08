Formula 1, Montezemolo e il rapporto Vettel-Ferrari: “entrambi i piloti vanno trattati allo stesso modo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Luca Cordero di Montezemolo è ormai fuori dall’ambiente Ferrari, ma continua a seguire con passione l’azienda che ha guidato per buona parte della sua carriera. Charles Coates/Getty ImagesL’ex numero uno del Cavallino si è soffermato sul rapporto venutosi a creare tra Vettel e l’intero team, esprimendo il proprio pensiero ai microfoni dell’emittente RTL: “è un momento molto delicato per Vettel, ma la Ferrari ha bisogno di lui e ha bisogno dei suoi punti. Spero che tutti in squadra lo aiutino in queste gare, perché è un campione. Non so esattamente come stanno le cose all’interno del team, ma spero che entrambi i piloti vengano trattati allo ... Leggi su sportfair

ReganTarriot : RT @NextgenAuto: Montezemolo hopes Ferrari treating Vettel fairly - monica_vecchi : Montezemolo: 'Spero che la Ferrari tratti Vettel in modo equo' - Formula 1 - Motorsport - NextgenAuto : Montezemolo hopes Ferrari treating Vettel fairly - FormulaPassion : #F1 | #Montezemolo: “Spero che la #Ferrari tratti #Vettel in modo equo” - ReganTarriot : RT @NextgenAuto: Ferrari 'underestimated' impact of hybrid era - Montezemolo -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Montezemolo Montezemolo: “Spero che la Ferrari tratti Vettel in modo equo” FormulaPassion.it Montezemolo: “Spero che la Ferrari tratti Vettel in modo equo”

Le tremende difficoltà incontrate da Sebastian Vettel durante il doppio impegno di Silverstone ha fatto molto discutere, non solo all’interno della stessa Ferrari. L’enorme gap creatosi tra il tedesco ...

F1 | Montezemolo: “Ho sottovalutato il passaggio all’ibrido”

L’era ibrida entrata in Formula 1 nel 2014 ha di fatto dato alla Mercedes la possibilità di sbaragliare la concorrenza, visto che nessuno finora è stato in grado di vincere contro le Frecce d’Argento, ...

Le tremende difficoltà incontrate da Sebastian Vettel durante il doppio impegno di Silverstone ha fatto molto discutere, non solo all’interno della stessa Ferrari. L’enorme gap creatosi tra il tedesco ...L’era ibrida entrata in Formula 1 nel 2014 ha di fatto dato alla Mercedes la possibilità di sbaragliare la concorrenza, visto che nessuno finora è stato in grado di vincere contro le Frecce d’Argento, ...