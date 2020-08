Formula 1, Hamilton non usa giri di parole: “le gare a una sosta fanno schifo. Verstappen? Lo tengo d’occhio” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lewis Hamilton non gradisce le gare ad una sosta, che rendono lo spettacolo offerto dalla Formula 1 noioso e per niente appassionante. Peter Fox/Getty ImagesIl pilota della Mercedes non ha usato giri di parole per esprimere il proprio punto di vista a riguardo: “le gomme morbide hanno reso la gara di domenica più emozionante, se una parte di me preferisce avere mescole più dure perché abbiamo dimostrato di avere problemi in questa situazione, un’altra è convinta che le gare ad un solo stop facciano schifo. Non dovremmo mai fare una sosta, non è mai bello e annoia gli appassionati, che invece si eccitano con più stop e strategie imprevedibili. A livello sportivo, penso sia ... Leggi su sportfair

