FORMAZIONI Atalanta Psg: Gomez-Pasalic dietro Zapata, Icardi titolare (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/20: FORMAZIONI Atalanta Psg Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Psg, match valido per i quarti di finale della Champions League 2019/2020. Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Herrera, Gueye; Neymar, Icardi, Sarabia. All. Tuchel Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

