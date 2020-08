Fondi, in possesso di armi e droga: arrestato 27enne del luogo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Oggi i carabinieri di Fondi hanno arrestato in flagranza dei reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva munizioni da guerra e detenzione abusiva di armi” un 27enne del luogo. Il ragazzo a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di 30 grammi circa di cocaina, suddivisa in due involucri, quattro bilancini di precisione, e vario materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il giovane veniva altresì trovato in possesso di: un proiettile da guerra calibro 5,56 nato; una “katana” della lunghezza di un metro e mezzo circa; un pugnale tipo “rambo” della lunghezza di 30 (trenta) centimetri circa. Lo stupefacente, analogamente al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

