Fondi. Arrestato 27enne, a casa proiettili da guerra e katane (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ieri i Carabinieri di Fondi hanno Arrestato un 27enne del luogo in flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva munizioni da guerra e detenzione abusiva di armi un 27enne del luogo. A seguito di perquisizioni personale e domiciliare il giovane e’ stato trovato in possesso di circa 30 grammi di cocaina suddivisa in due involucri, quattro bilancini di precisione e vario materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il 27enne e’ stato inoltre trovato in possesso di un proiettile da guerra calibro 5,56 Nato, una katana della lunghezza di un metro e mezzo circa e un pugnale ‘Rambo’ della lunghezza di 30 centimetri. Lo stupefacente, analogamente al materiale per il confezionamento ... Leggi su romadailynews

