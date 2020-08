Foglie gialle in giardino? Ecco il perché e come porvi rimedio! (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vi siete accorti che le piante del vostro giardino hanno le Foglie gialle? Ecco tutti i rimedi per evitare questo spiacevole inconveniente. Esposizione diretta ai raggi del sole Una delle cause che possono portare all’ingiallimento delle Foglie delle vostre piante è l’esposizione diretta ai raggi del sole. Spostare la pianta in un posto all’ombra,eviterà che le vostre infiorescenze diventino gialle. La quantità di luce A seconda della tipologia di pianta che avete nel vostro giardino, bisogna sapere quanta luce hanno bisogno. Questo vi permetterà di avere sempre delle piante sane. Che acqua avete usato Per bagnare le vostre piante, evitate di utilizzare l’acqua del vostro rubinetto perché potrebbe ... Leggi su pianetadonne.blog

lawrence_abath1 : RT @RitaCobix: @CasaLettori @Hakflak @BrindusaB1 @josepcampo @cmont4560 @Choco_Sandy1 @scastaldi9 @yebosfaye @aleph54 @Asamsakti @Vella_Sch… - Me87442466 : RT @RitaCobix: @CasaLettori @Hakflak @BrindusaB1 @josepcampo @cmont4560 @Choco_Sandy1 @scastaldi9 @yebosfaye @aleph54 @Asamsakti @Vella_Sch… - LynnVel65191736 : RT @RitaCobix: @CasaLettori @Hakflak @BrindusaB1 @josepcampo @cmont4560 @Choco_Sandy1 @scastaldi9 @yebosfaye @aleph54 @Asamsakti @Vella_Sch… - RitaCobix : RT @RitaCobix: @CasaLettori @Hakflak @BrindusaB1 @josepcampo @cmont4560 @Choco_Sandy1 @scastaldi9 @yebosfaye @aleph54 @Asamsakti @Vella_Sch… - heavenlypapa : RT @RitaCobix: @CasaLettori @Hakflak @BrindusaB1 @BPerrionni @josepcampo @cmont4560 @Choco_Sandy1 @scastaldi9 @henrirouen @yebosfaye @aleph… -

Ultime Notizie dalla rete : Foglie gialle Foglie gialle in giardino? Ecco il perché e come porvi rimedio! NonSoloRiciclo Bresso, presidio contro la vasca: alberi giù come stuzzicadenti

Oltre duecento residenti sono tornati a manifestare. L’intervento procede al ritmo di 200 piante abbattute ogni giorno.

I gerani profumati per il balcone

Il geranio, o pelargonio (Pelargonium spp., famiglia delle Geraniaceae), è da sempre considerato il re dei balconi per la sua ricca fioritura che continua incessantemente da primavera fino all’arrivo ...

Oltre duecento residenti sono tornati a manifestare. L’intervento procede al ritmo di 200 piante abbattute ogni giorno.Il geranio, o pelargonio (Pelargonium spp., famiglia delle Geraniaceae), è da sempre considerato il re dei balconi per la sua ricca fioritura che continua incessantemente da primavera fino all’arrivo ...