Focolaio in hotel, è set ‘Il boss delle cerimonie’: nuova zona rossa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nuovo Focolaio nella cittadina campana di Sant’Antonio Abate in provincia di Napoli. Due hotel collegati al Focolaio, uno di questi set del programma tv “Il boss delle cerimonie”. È nella città di Sant’Antonio Abate, esattamente nell’hotel Castello la Sonrisa, il posto dal quale è partito il nuovo Focolaio di coronavirus che ha portato alle disposizioni … L'articolo Focolaio in hotel, è set ‘Il boss delle cerimonie’: nuova zona rossa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitinterno : Focolaio di coronavirus al Grand Hotel la Sonrisa: positivi 19 familiari - Silvia_Mio86 : Ma hanno chiuso l'hotel del Castello delle Cerimonie per la presenza di un focolaio ???????? - ONadde : - hashtag24news1 : 'È indispensabile avere il massimo rigore e assumere decisioni immediate per spegnere da subito ogni focolaio di co… - SassiLive : +++CORONAVIRUS IN BASILICATA, FOCOLAIO ALL’HOTEL OLD WEST DI FERRANDINA: POSITIVI 19 MIGRANTI. POSITIVA ANCHE UNA B… -