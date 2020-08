Focene, il motore si rompe e rischia di sbattere contro gli scogli: salvato acquabiker (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il pronto intervento dei soccorsi ha evitato che un banale malfunzionamento del motore di un acquascooter potesse avere tragiche conseguenze. Ieri pomeriggio, un giovane romano è rimasto in panne con ... Leggi su romatoday

Focene, acquabiker in panne salvato dalla Polizia di Stato a pochi metri dalla barriera scogliosa semisommersa. Il costante controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato, in questo caso effettuato dal mare, ha evitato che un banale malfunzionamento del motore di un acquascooter potesse avere tragiche conseguenze.